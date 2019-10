Infoavond rond buurtpreventie BVDH

15 oktober 2019

18u22 0

In de parochiezaal van Korspel vindt aanstaande donderdag om 19 uur een infoavond plaats rond buurtpreventie. De organisatie is in handen van de lokale WhatsApp-coördinatoren in samenwerking met Stad Beringen en de lokale politie. “De donkere maanden waarin de meeste inbraken gebeuren, zijn opnieuw aangebroken”, benadrukt coördinator Ahmet Ozden. Inmiddels is het WhatsApp-team van Beringen aan zijn vierde werkjaar toe en telt de werking meer dan 500 leden. “In samenwerking met de lokale politie en de stad Beringen gaan zij de strijd tegen woninginbraken aan. De politie kan immers niet overal tegelijkertijd zijn”, onderstreept burgemeester Thomas Vints (CD&V).