Inbreker gevat in Koersel-Dorp RTZ

17 oktober 2019

19u17 0

De politie heeft donderdagmorgen omstreeks 10.30 uur een verdachte man opgemerkt aan een woning in Koersel-Dorp bij Beringen. De man probeerde binnen te dringen in de woning. Hij werd ter plaatse in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor.