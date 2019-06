IN BEELD: Tentoonstelling ‘De Koers’ als ideale opwarmer voor komst Baloise Belgium Tour Birger Vandael

04 juni 2019

13u06 1 Beringen Op zondag 16 juni eindigt de Baloise Belgium Tour in Beringen. De komst van de wielerronde inspireerde de stad om een expo te openen in het casino rond ‘De Koers’. Beeldhouwer Jan De Groef en cartoonistenvereniging Kever tonen er hun mooiste werken.

De Groef (62) is afkomstig uit Weelde en woont inmiddels in Blanden. In zijn werken zie je de emoties van de wielrenners tot leven komen. Hij toont hen in hun strijd, alsof hun leven er van af hangt. Gespierde benen, afgetrainde lichamen, verbeten trekken van de pijn… enkel gefocust op de eindsprint, de zege, de overwinning. Zes van zijn zeven werken hebben een prijskaartje tussen 1.320 en 2.980 euro, de prijs voor de veldrijders dienst onderling overeen te komen.

Nesten

Ook leuk zijn de cartoons van de overleden cartoonist ‘Nesten’. Rik Delneste René was een Vlaams karikaturist uit Kuurne die in oktober de strijd tegen kanker verloor. Zijn werken waren vaak op de etalages van cafés en op muren te zien en behoren tot het wielererfgoed. Het is zeker eens leuk om de naam van de renner af te dekken en te raden wie je op zijn karikatuur herkent.

Cartoonistenvereniging KEVER-FECO maakte speciaal voor de gelegenheid nieuw werk rond het thema wielrennen onder de noemer ‘Wielertoons’. De deelnemende cartoonisten zijn: Bossens Philippe, Coppieters Jean-Pierre, De Bolle Emiel, De Borger Leon, Descheemaeker Luc, Dierick Hans, Lauwers Stijn, Libin Ronald, Nieuwendijk Peter, Nollet André, Peeters Ben, Pirana, Provijn Stefaan, Vanstiphout Bert, Vanwetswinkel Yves, Vernimmen Luc, Vincke Bob, Vos Fons en wijlen Delneste Rik.

De gratis tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 16 juni op alle dagen van 14 tot 18 uur, behalve op vrijdag, zaterdag en maandag 10 juni.