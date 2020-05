IN BEELD: Stadsmedewerkers schakelen kindjes in om mondmaskers rond te brengen Birger Vandael

20 mei 2020

12u25 1 Beringen Vanmorgen is men in Beringen van start gegaan met de bedeling van mondmaskers. Sommige medewerkers schakelen hiervoor de hulp van hun kinderen in. Met een soort zelfgemaakte verhuiskar worden de kleine koeriers vervoerd om vervolgens zelf het pakketje in de bus te duwen.

“Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner het mondmasker ook effectief ontvangt, zullen we de pakketjes aan huis bedelen”, kondigde de Beringse burgemeester Thomas Vints (CD&V) vorige week aan. 178 medewerkers zullen bij 18.383 Beringse huishoudens in de loop van de dag een pakketje in de bus laten vallen.”

Parapluutje voor de zon

Eén van hen is Hans, die met zijn vierjarig zoontje Jesse op pad trok. “Ik wilde eigenlijk een bolderkar gebruiken, maar vond er niet meteen één. Toen heb ik een verhuiskar genomen en daar een drankenbak op bevestigd. Het parapluutje dient als bescherming tegen de zon. Jesse heeft flink meegeholpen, al werd hij op het einde moe. Gelukkig had ik enkele koekjes bij." Hans vertrok om 9 uur en was net voor 13 uur klaar met zijn ronde.