IN BEELD. Ravage aan de Koolmijnlaan in Beringen, weg bezaaid met omgevallen bomen MMM

05 juni 2019

00u15 0 Beringen De Koolmijnlaan in Beringen bleek vanavond het decor van een rampenfilm. Zowat de ganse weg ligt bezaaid met omgewaaide bomen.

Als bij wonder raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk. Bushokjes, omheiningen, verkeerslichten en -borden gingen tegen de vlakte. Volgens weerman Ruben Weytjens werden er in Diepenbeek rukwinden tot meer dan 100 kilometer per uur gemeten, maar kan het lokaal nog veel feller geweest zijn.

Er zouden ook héél veel bomen zijn omgevallen in het Park van de directeur tegenover de mijn.