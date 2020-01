In beeld: nieuwjaarsduik in Paalse Plas Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

18u12 0 Beringen Enkele honderden ijsberen waagden zich in Beringen aan de traditionele nieuwjaarsduik op zondagnamiddag. En het water van de Paalse Plas was fris, werd ons bevestigd.

Om van deze zesde editie een succes te maken werden er heel wat randactiviteiten voorzien. “We gingen van start met een professionele opwarming met DJ en telden daarna samen af tot de start,” aldus schepen van recreatie Jessie De Weyer. De ijsberen konden zich nadien opwarmen aan gezellige vuurkorven en een jeneverbar. Van regenachtig weer zoals vorig jaar, hadden de deelnemers dit jaar geen last. “Zo’n duik is de perfecte gelegenheid om de drukte van de eindejaarsfeesten van ons af te spoelen en het nieuwe jaar gezond in te zetten!” besloot schepen De Weyer enthousiast.