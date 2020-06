IN BEELD: Bouw nieuw stadhuis Beringen is op kruissnelheid Birger Vandael

25 juni 2020

16u23 0 Beringen De bouw van het grote project rond het nieuwe stadhuis in het centrum van Beringen is volledig op kruissnelheid gekomen. Na de nodige vertraging zou de voorlopige oplevering van stadhuis en parking eind maart 2021 rond moeten zijn. De verhuis staat gepland in het najaar van 2021.

De werken aan het stadhuis bevatten ook een ondergrondse parking, private woonontwikkeling en de aanleg van publieke ruimte. Deze gingen in 2018 van start. In het najaar van 2019 raakte bekend dat deze werken een vertraging opliepen van vijf maanden. De oorzaak daarvan was een beslissing van het Grondwettelijk Hof, die een eerdere versoepeling van de vergunningsaanvraag terugschroefde. Daarnaast werd, tijdens het ontwerpproces, het interieurconcept gewijzigd.

Masterplan 2040

Het project rond het stadhuis is de uitschieter in de plannen van Beringen om het centrum een nieuwe invulling te geven. Binnen de ruimtelijke visie van het masterplan 2040 werden 11 strategische projectgebieden bepaald die mee de ambities van dit plan kunnen realiseren.