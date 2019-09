Iedereen twee keer door de scanner: zware veiligheidsmaatregelen voor rechtszaak rond moordpoging op kapper Birger Vandael

13 september 2019

12u18 0 Beringen In de rechtszaak rond de moordpoging op de jonge Beringse kapper Nurullah Yildirim (19) werden er vrijdagvoormiddag zware veiligheidsmaatregelen genomen. Personen die de zaak wilden bijwonen, moesten twee keer door een scanner. Vermoedelijk heeft dat te maken met het ‘schietincident’ dat vorige keer net voor de behandeling zou hebben plaatsgevonden.

Op 28 augustus vertelde advocaat Michiel Van Kelecom, raadsman van Nurullah, dat zijn cliënt ’s morgens mogelijk beschoten werd op de terugweg van zijn werk in de bakkerszaak van zijn ouders. De 19-jarige Beringenaar diende klacht in bij de politie Beringen - Ham - Tessenderlo. “Net voor hij daar arriveerde zouden er nog eens twee schoten zijn gelost.” Het parket bevestigde later dat er een onderzoek loopt. In de rechtbank werd duidelijk geen enkel risico genomen.

Acht jaar cel

De hele moordzaak moest vrijdag bovendien worden overgedaan nadat meester Kris Luyckx, die beklaagde verdedigt, vaststelde dat één van de rechters ook in een ander dossier een rol heeft gespeeld. Het verhaal en de vordering van het parket blijven wel hetzelfde. De 38-jarige man uit Leopoldsburg riskeert dus nog steeds een celstraf van acht jaar.

Kort samengevat hebben de feiten betrekking op de gebeurtenissen die zich op 5 januari dit jaar afspeelden in de Stationsstraat in Beringen. Een oude, onopgeloste familievete escaleerde rond 18.17 uur. Beklaagde kwam tot in de kapperszaak van de tiener en stak er twee keer in het bovenlichaam van de man. Die had erg veel geluk en lag uiteindelijk ‘slechts’ twee weken in het ziekenhuis.

Stamvaders samenbrengen

Meester Kris Luyckx probeerde bij zijn verdediging de vete tussen beklaagde en slachtoffer wat dieper uit de doeken te doen. “Mijn cliënt voelde zich meermaals bedreigd, onder meer via sms-berichten. Deze vorm van stalking liep altijd op een subtiele manier. Ik denk dat hij dat hij die dreiging juist heeft aangevoeld. Hij voelde zich verantwoordelijk voor zijn familie.” Luyckx nam met zich mee een proces-verbaal waarin te lezen dat zijn cliënt aan zijn broer liet weten dat hij niets zou gaan doen. In de familievete stelde Luyckx voor om “de stamvaders een keer samen te zetten, zodat het stopt.”

Volgens Luyckx kan zijn cliënt aan het einde van zijn straf terug gaan werken bij zijn vorige werkgever. “Dan kan hij zijn lening afbetalen en ook het miskraam in zijn gezin verwerken. Ik vind acht jaar cel niet de gepaste straf en stel bepaalde voorwaarden voor. Het zou geen probleem zijn om hem te verbieden nog in de Stationsstraat te komen en in contact te komen met de familie van het slachtoffer. Ik vraag de herkwalificatie naar slagen en verwondingen en vraag u rekening te houden met uitlokking.”

De beklaagde zelf had het laatste woord: “Als ik acht jaar cel krijg, dan is dat zo. Ik hoop dat het hier stopt!” Het vonnis volgt op 11 oktober.