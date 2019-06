Huis van het Kind bereidt ouders voor op ‘zomerongelukjes’ BVDH

20 juni 2019

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer naar hartenlust boomhutten bouwen in het bos, met vriendjes op de trampoline springen of de Ronde van Frankrijk naspelen in hun achtertuin. Dat gaat soms gepaard met kleine ongelukjes. Daarom organiseerde het Huis van het Kind Beringen afgelopen dinsdag een speciale EHBO-cursus voor ouders. “Heel wat ongelukken gebeuren in de thuissituatie. We vinden het belangrijk om ouders de nodige adviezen en tips mee te geven voor eerste hulp,” zegt schepen van welzijn, zorg en samenleven Hilal Yalçin. (CD&V). “De workshop toonde aan dat je met enkele eenvoudige handelingen al veel kan doen en erger kan voorkomen.”