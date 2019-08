Hondenbar keert in 2020 terug als “pretpark voor baasjes en hun hond” Birger Vandael

04 augustus 2019

15u01 0 Beringen Vandaag is de Hondenbar in Beringen voor de laatste dag open. Ondanks de extreme weersomstandigheden bleek dit concept een enorm succes. Initiatiefnemer Stefan Vranckx belooft dat de Hondenbar volgend jaar terugkomt: “We mikken op een upgrade naar een pretpark voor baasjes en hun hond.”

Op vrijdag 19 juli werd de Hondenbar geopend in de schaduw van duikcentrum Todi. Vanaf dag één werd de bar overspoeld met honden. “Het eerste weekend al konden we 700 honden verwelkomen. Op die zondag waren alle 120 stoelen al voor 14 uur bezet. Baasjes gingen met hun honden op de trappen van de indikker zitten of bleven rechtop staan”, aldus Vranckx.

2.000 honden

Door de extreme hitte werd de week erna een tegenvaller en bleef de bar vier dagen dicht. Het daaropvolgend weekend leverde dan weer enkele regendagen op. “Vanaf afgelopen maandag was het weer beter en mochten wij ruim 150 honden per dag ontvangen. Dat brengt het weektotaal opnieuw op ruim 700 honden met hun baasjes. We gingen dus het slotweekend in met 1.400 honden op de teller. De tellingen lopen, maar we gaan er voorzichtig van uit dat we de kaap van de 2.000 honden wel halen. En dat ondanks de pechdagen.”

Veel interesse

Vranckx blikt al vooruit naar volgend jaar: “De bezoekers wisten dit concept ten volle te waarderen en vinden dat zo’n bar er vaker en vooral langer moet zijn. Het is een plezier om mensen dit steeds tegen je horen te vertellen. Heel wart producenten van dierenvoeding hebben al aangegeven dat ze mee willen werken aan de toekomst van de Hondenbar. Dit jaar ging de focus vooral naar het eten en drinken samen met het baasje, volgend jaar mikken we op beleven en doen.”

Belevingswandeling

Waar de bar volgend jaar komt, is nog niet geweten. “Heel wat steden hebben aangegeven het concept van de Hondenbar te willen ontvangen. Wij zijn zelf van Beringen, dus dit was nu een logische keuze gezien de andere evenementen die wij op deze site organiseren. Vooral de belevingswandeling met honden op vrijdag 18 oktober spring eruit. We laten voor deze wereldprimeur 1000 honden toe, zonder veel ruchtbaarheid zijn reeds 752 honden ingeschreven.”