Hoeveel geluk kan een man hebben? “Yves Pelgrims danst elke week met 100 buikdanseressen” Dirk Selis

18 juni 2019

12u00 0 Beringen Afgelopen weekend vond het jaarlijks buikdansevenement in Beringen ‘Bellydance Sparkles Open Stage’ plaats. Voor de ondertussen al 6de editie zat de Kardijk afgeladen vol. De aanwezigen konden genieten van 42 optredens van in totaal meer dan 100 gastdansers uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Metershoge Isis Wings, lange zijden sluierwaaiers, trillende buiken, elegante slangenarmen en vooral stralende gezichten en heel veel glitter. Maar ten midden van 100 buikdanseressen, troffen we 1 man. En ja, Yves Pelgrims stal de show.

“Yves komt samen met zijn echtgenote Kristien wekelijks buikdansen”, vertelt Johanna Rediers, een buikdanseres uit Lummen die al sinds 2008 haar eigen buikdansschool Bellydance by Johanna heeft. Johanna geeft les in Beringen en Hasselt en heeft daar dus ook een vast mannelijk exemplaar in de les. “Mijn echtgenote Kristien is 7 jaar geleden begonnen met buikdanslessen in Aarschot” vertelt Yves Pelgrims (43). “De toenmalige danscoaches hadden me uitgedaagd om eens een proefles te proberen, aangezien ik toch steeds alle optredens van Kristien bijwoonde. Dat viel zo goed mee dat ik ben blijven buikdansen. Nu al vijf jaar”

In het begin was het wennen

Of het niet vreemd is, omgeven te worden door vrouwenbuiken, die de meest sensuele kronkels maken? “Ik moet toegeven, in het begin was het wennen zowel voor de dames als voor mij. Maar ondertussen kennen ze me al hé. De vrouwen merkten al snel dat ik ook maar één van de dansers ben. Die vrouwenbuiken? Als danser let je daar niet op. Je bent te geconcentreerd op je eigen optreden. Als je gaat kijken naar een optreden dan let je op techniek, interpretatie van de muziek en uitstraling” zegt Pelgrims.

Rugproblemen? Buikdansen maar!

“Het is bovendien een goede training voor rug-, buik- en bekkenbodemspieren waardoor rugklachten verminderen of verdwijnen. Daar is Johanna, onze lesgeefster zelf het beste voorbeeld van. Ze startte met buikdansen na een rugoperatie waarbij haar scoliose werd vastgezet met titanium staven. Met een minimum aan mobiliteit is ze 23 jaar later een internationaal bekende buikdanseres die al honderden leerlingen inspireerde. Laat rugpijn je dus niet tegenhouden om het zelf eens te proberen. Bovendien is het een goede training voor je geheugen en verbetert het je zelfbeeld en zelfvertrouwen. En staat jouw buik niet meer zo strak als toen je twintig was, geen probleem. Buikdansen is voor iedereen! Jong en minder jong, met een beetje buik of heel wat buik, met blote of bedekte buik, soepel of wat minder soepel.”

“Hoe andere mannen reageren? De meeste reacties zijn positief. Af en toe is er natuurlijk al wel eens iemand die het nodig vindt om een flauwe grap te maken. Maar ik laat me niet van de wijs brengen, buikdansen is leuk en goed voor lichaam en geest. Ik raad het iedereen aan, ook de mannen”, lacht Yves.

Wil je zelf ook leren buikdansen? Kom dan naar de Start2Bellydance lessen in de zomervakantie in Hasselt of vanaf september in Genk. Heb je al ervaring? Dan kan je terecht in de zomerworkshops en -cursussen die Johanna in Beringen organiseert. www.orientaalsedans.be