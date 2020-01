Hoe Jolanda Stokkermans uit Koersel op de cover van Der Spiegel verzeild geraakt Dirk Selis

12 januari 2020

18u04 0 Beringen De smakelijke werken van Foodart-kunstenares Jolanda Stokkermans (51) uit Koersel bij Beringen prijken binnenkort op de cover van Duitslands grootste en invloedrijkste weekblad Der Spiegel. Toegegeven de bijlage voor de jeugd, maar toch. Eind december streek zelfs een televisieploeg uit Oekraïne neer.

Jolanda Stokkermans (51) is afkomstig uit Tilburg, maar woont al 25 jaar in België. Jolanda is grafisch ontwerper van opleiding, heeft daarna in de horeca gewerkt, en werd uiteindelijk huismoeder. Na het opstarten van een website over ‘mealpreppen’, (in mensentaal één keer koken voor een hele week red.), begon Jolanda met het fotograferen van haar gerechten. “Ik merkte dat er heel weinig mensen zijn die van gewone gerechten figuren en dieren maken en heb mij toen daarop gefocust”, vertelt Stokkermans. “Met als resultaat de borden die ik vandaag maak. Ik doe het nog steeds volledig voor mijn plezier. Vroeger tekende ik als hobby en nu is het food art geworden. Ik gebruik zoveel mogelijk verschillende ingrediënten: rijst, groenten, aardappelpuree en yoghurt om alle mogelijkheden te laten zien. En we eten alle kunstwerken ook thuis gewoon lekker op. Er belandt niets in de vuilbak hoor.”

Bored Panda

Maar een artikel op de Litouwse website ‘BoredPanda.com’ veranderde haar leven. “Mijn kinderen Max (18) en Matti (15) leerde mij hoe ik de foto’s op Instagram moest plaatsen en daar merkte ik tot mijn stomme verbazing dat mijn werk heel wat volgers kreeg. Toen dat stuk over mijn werk op ‘BoredPanda.com’ verscheen werden mijn foto’s plots massaal gedeeld op internet en kwam zelfs de Oekraïnse nationale tv-zender naar Koersel afgezakt om een interview van mij af te nemen. En toen ging het ineens hard. Zo maakte ik een Papegaai voor op de cover van een kookboek, won ik een wedstrijd van de Spar/Colruytgroep voor KOOK en ben ik bezig aan een cover voor Der (Kinder) Spiegel. Het wordt op hun vraag een cover met een varken om de problemen in de Duitse varkensindustrie aan te kaarten. Voor de VRT begin ik deze week aan een klein project. Verder heb ik nog een aantal afspraken opstaan voor mogelijke opdrachten en samenwerkingen. Er heeft zich ook al een cateraar aangemeld, die met mij wil samenwerken. Spannend allemaal. Maar goed, we zullen wel zien wat op ons afkomt.”