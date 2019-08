Hier trouw je met de voeten in het water Jente (26) en Elodie (23) geven jawoord in duikbassin van Beringen Birger Vandael

02 augustus 2019

15u19 18 Beringen Jente (26) en Elodie (23) stapten vrijdagmiddag letterlijk in het (rubberen) huwelijksbootje. Ze trouwden immers in het Beringse duikcentrum Todi tussen de exotische vissen . Met de broekspijpen opgerold en de bruidssleep opgespeld gaven ze elkaar in een magisch decor het jawoord.

Jente Leekens (26) is opgegroeid in Erpekom en is in het dagelijkse leven bewakingsagent. Elodie Demeester (23) groeide op in Leopoldsburg en werkt als opvoedster in CKG Molenhof te Beringen. Allebei volgden ze hun middelbare school in Agnetendal in Peer, al leerden ze elkaar pas later kennen via gemeenschappelijke vrienden. Sinds haar verjaardag, op 3 november 2014, vormen ze een koppel. “Ze dachten dat we niet lang zouden samen blijven, maar kijk, vandaag zijn we bijna vijf jaar samen, hebben we een huis in Strooiendorp (Leopoldsburg) en trouwen we als een enorm gelukkig koppel”, lachen ze.

Het koppel vroeg aan Wouter Schoovaerts en Dirk Heylen, zaakvoerders van Todi Beringen, of ze er eventueel een kleine ceremonie konden doen, want in het gemeentehuis blijft alles maar beperkt. “Eerst zei Wouter dat we het buiten konden doen, daarna nam hij ons mee naar de vierde verdieping. Hij gaf ons de kans om in het midden van het bassin te trouwen. Een unieke uitdaging die we maar wat graag wilden aangaan!”, legt het koppel uit.

Herinneringen aan grootmoeder

De locatie is niet zomaar gekozen. “Mijn oma heeft ongeveer 2,5 jaar vertoefd in het woonzorgcentrum Sporenpark dat op een steenworp van Todi ligt”, vertelt Elodie. “We gingen er vaak op bezoek en als we gingen wandelen, hoorde daar een tasje koffie in het Todi bij. Ze vond het zalig om daar rond te kijken naar de exotische vissen. Helaas is ze eind vorig jaar gestorven. Daardoor is het wel een speciale plek voor ons! Ze vragen ons vaak wat we hebben met duiken, dan moeten we antwoorden: eigenlijk helemaal niks”, vertelt de stralende bruid.

Met slippertjes in aanslag en een rubberen bootje dat wordt aangelegd, geraakte het koppel op het podium in het bassin. Hun voeten zaten in het water, maar daar was het koppel goed op voorbereid. De rest van de dag kunnen ze hun schoeisel wel weer aantrekken. “We blijven wel in het thema van Todi met veel blauwtinten”, vertellen Elodie en Jente. “Verder smullen we van een heerlijke ‘putpatat’ (een hartig eenpansgerecht op basis van verschillende soorten aardappeltjes, prei en een romige veloutésaus gegratineerd met kaas, red.), wat toch eens wat anders is dan friet met frikandel.”

Nieuwe hype?

Zaakvoerders Wouter Schoovaerts en Dirk Heylen zijn blij met de vreugde in hun duikcentrum. Trouwen in het duikcentrum lijkt een nieuwe hype te worden: “We hebben wel vaker een trouwfeest”, zegt Wouter. “Ruim een week geleden was er al één en er staan er nog vier op de agenda dit jaar. Ook voor 2020 zijn er al twee gepland en een heel aantal aanvragen zijn lopende. Mensen zoeken een originele locatie met een mooie zaal. Onze sfeer van het industrieel mijnverleden heeft bij vele jonge Limburgse koppels een meerwaarde omdat iedereen wel één of andere link heeft met de mijnen.”