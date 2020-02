Het Poetsbureau neemt Ariel over Birger Vandael

18 februari 2020

10u21 0 Beringen Het Beringse bedrijf Het Poetsbureau neemt schoonmaakbedrijf Ariel uit Massenhoven over. De overname van Ariel vertienvoudigt in één klap de omzet van Het Poetsbureau for business in deze bedrijfstak.

Het Poetsbureau was in 2019 met een omzetcijfer van 156 miljoen euro de grootste aanbieder van huishoudhulp in Vlaanderen. Vorig jaar zette het ook zijn eerste stappen in de bedrijfsschoonmaak. Het eerste werkingsjaar van Het Poetsbureau for business werd afgerond met 90 medewerkers en een omzet van 1,2 miljoen euro.

Ariel voert naast een middelgrote activiteit in huishoudhulp via dienstencheques een stevige koers als verstrekker van facilitaire diensten. 420 medewerkers verzorgen voor Ariel de schoonmaak voor bedrijven als Arcellor Mittal, Omega Pharma en De Lijn, goed voor een zakencijfer van 12,5 miljoen euro. De leidende figuren blijven in dienst.

Richting 10.000 werknemers

Door de overname van Ariel is de kaap van 9.000 werknemers voor Het Poetsbureau gerond. Bedrijfsleider Jo Mellemans maakt zich sterk dat het maandelijkse aanwervingsritme van 150 nieuwe medewerkers Het Poetsbureau nog voor het einde van dit jaar toelaat een inkomen te verschaffen aan 10.000 gezinnen: “Toch zijn we al die tijd een familiebedrijf gebleven. Zoals bij elke andere werkgever in de dienstverlening staat of valt ons succes met het welzijn en het enthousiasme van onze medewerkers.”