Hannelore verloor benen in ongeval, beklom de Machu Picchu en baat nu een zorgverblijf uit met haar lief: “Wij begrijpen de noden binnen de sector”

Beringen

Kim Janssens uit Paal-Beringen is sinds een jaar de uitbater van Hoeve Genemeer, een vakantiehuis voor hulpbehoevenden. Eén van zijn gasten bleek Hannelore Vens te zijn, de jonge vrouw die met twee beenprothesen de Machu Picchu in Peru beklom . “Sinds twee maanden zijn we een koppel en nu baten we dit samen uit", zegt Kim, die de coronacrisis probeert boven te komen.