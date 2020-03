Hamstergedrag in Colruyt Beringen? “Eerder een momentopname” Birger Vandael

12u34 4 Beringen Nadat er het afgelopen weekend bij de Limburgse filialen van Alvo al gewag werd gemaakt van een Nadat er het afgelopen weekend bij de Limburgse filialen van Alvo al gewag werd gemaakt van een toegenomen koopgedrag bij de klanten, blijven nu ook in de Colruyt van Beringen enkele rekken gedeeltelijk leeg. Sommige klanten maken gewagen van hamstergedrag omwille van het coronavirus, maar Colruyt spreekt zelf van een “momentopname”. “We doen ons best om de rekken aan te vullen!”

“Er zijn geen problemen qua stock en aanvoer”, klinkt het overtuigd bij Colruyt. “Onze medewerkers zijn nu volop aan de slag om de tekorten aan te vullen.” Hans Cardyn van Comeos, dat de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, bevestigt de meeste producten in het hele land nog in voorraad zijn. Een plaatselijke lege rek is dus vooral het gevolg van enkele zeer actieve klanten in combinatie met de altijd drukke dagen aan het einde van de krokusvakantie.

Eigen leven op sociale media

In feite gaat het maar om twee lege rekken in de Beringse supermarkt. Toch zijn deze op de sociale media al een eigen leven gaan leiden. In de winkel zelf is geen paniek te bespeuren, al is het coronavirus wel een gespreksonderwerp. “Koeken, wasmiddelen en zeep blijken in elk geval al erg in trek te zijn dezer dagen. Zelf heb ik melk en bloem in beslag genomen”, glimlacht een klant. “Daar kunnen we toch al weer een paar dagen langer mee overleven”, klinkt het met enig gevoel voor overdrijving. Iemand anders loopt rond met opvallend veel blokjes tomatenpuree, chips en droge koeken. “Ik zag dat die producten bijna weg waren, dus heb ik ook maar toegeslagen”, stelt de vrouw.

De Colruyt van Beringen is niet de enige winkel uit de regio waarin de rekken leeg blijven. Volgens enkele aandachtige klanten zou de situatie in Zonhoven gelijkaardig zijn. Ook elders in het land, zoals in Overijse, werden gelijkaardige zaken opgemerkt.