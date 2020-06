Guy en Wieske kunnen na dertien weken lockdown in Cambodja eindelijk naar huis Birger Vandael

05 juni 2020

16u26 1 Beringen Guy (67) en Wieske Baptist (66) uit Paal zitten inmiddels al Guy (67) en Wieske Baptist (66) uit Paal zitten inmiddels al dertien weken vast in Cambodja , maar aan het einde van de tunnel brandt er evenwel een lichtje. Als alles goed gaat, komt het duo dit weekend immers naar huis.

Op dinsdag 10 maart vertrokken Guy en Wieske naar Azië. De bedoeling was om na een vijftal dagen Cambodja verder te trekken naar Vietnam en om op 1 april terug te vliegen vanuit Hanoi. De grenzen naar Vietnam werden echter gesloten en ook Cambodja sloot vervolgens de landsgrenzen. En zo zat het koppel al die tijd vast aan de golf van Thailand. “We genieten nog steeds van de vakantie, maar het begint wel lang te duren”, lieten de twee optekenen.

Duvel Tripel Hop

Na enkele mislukte pogingen om terug te keren naar België, zit er nu toch een oplossing aan te komen. Vrijdagavond om 23.55 uur (lokale tijd) vertrekken Guy en Wieske vanuit Phnom Penh naar Seoul. Na ruim vijf uur vliegen zullen ze daar meer dan vier uur de tijd hebben om het vliegtuig naar Frankfurt te halen. Nog eens twaalf uur later zullen ze landen. En dan staat er hen nog een rit van 320 kilometer met de auto te wachten. “Het eerste wat we doen als we thuiskomen? Een Duvel Tripel Hop drinken natuurlijk”, glimlacht Guy.