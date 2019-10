Grootschalige test BE-Alert op woensdag BVDH

02 oktober 2019

10u34 0

Op woensdag 3 oktober houden verschillende gemeenten en steden in België een test in het kader van BE-Alert. Dat is het gekende nationaal systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. “In Beringen zullen 3.787 inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert die dag een testbericht en/of een e-mail ontvangen”, laat burgemeester Thomas Vints (CD&V) weten. “Ons opzet is om zo veel mogelijk inwoners warm te maken om niet alleen zichzelf te registreren, maar ook om hun familieleden, vrienden en buren aan te zetten om zich in te schrijven op BE-Alert.”