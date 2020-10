Groen zet dossier rond afsluiten van overwegen op politieke agenda Birger Vandael

09 oktober 2020

09u52 0 Beringen Aan het treinspoor in de Reservorenstraat zijn er plannen om de overweg af te sluiten en ter hoogte van de overweg op de Korspelsesteenweg komt er mogelijk een brug. Infrabel wil op die manier deze kruisingen conflictvrij maken. Groen vindt dat de plannen te weinig rekening houden met de fietsers en plaatst het dossier op de politieke agenda.

Door overwegen conflictvrij te maken, hoopt Infrabel de veiligheid rondom overwegen te verhogen en sluipverkeer te verminderen. “De overweg in de Reservorenstraat is momenteel een belangrijke verbinding voor fietsers richting Leopoldsburg”, vertelt Kobe Snyers, fractieleider van Groen. “We willen dat er ten minste wordt onderzocht of een fietsoverweg kan worden ingericht waar fietsers wel nog kunnen oversteken.”

De afsluiting aan de Korspelsesteenweg is dan weer hinderlijk voor het fietsroutenetwerk. “De timing voor het afsluiten van de Genemeerstraat lijkt nog onduidelijk, maar het lijkt ons ook hier cruciaal dat fietsers minstens de mogelijkheid hebben om de aansluiting op de Korspelsesteenweg te blijven gebruiken zolang het Kolenspoor niet klaar is.” Groen zal het dossier agenderen op de komende gemeenteraad.