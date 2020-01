Groen vreest dat 't Fonteintje betalend wordt en open ruimte in Beringen verdwijnt BVDH

02 januari 2020

09u40 0 Beringen Eind december werd in Beringen het meerjarenplan voorgesteld (lees hier). Oppositiepartij Groen ziet positieve dingen maar heeft ook bedenkingen bij een aantal maatregelen.

In het meerjarenplan ziet Groen veel voorstellen terugkomen die het de laatste maanden zelf mee op de agenda plaatste. Een ontmoetingsruimte voor jongeren in Beringen-Centrum, de aanleg van een sterretjesweide waar doodgeboren kinderen kunnen herdacht worden en het terug invoeren van de mantelzorgpremie zijn hiervan enkele voorbeelden.

Toegangsprijs in 't Fonteintje?

De partij mist wel een concreet plan om fietsstraten en schoolstraten in de stad te voeren om het verkeer voor zwakke weggebruikers veiliger te maken, alsook een samenwerking met een autodeelsysteem. Groen toont zich verder bezorgd om het eventueel overdragen van de exploitatie van speeltuin 't Fonteintje aan de particuliere sector. “We vrezen dat dit kan betekenen dat er in de toekomst een toegangsprijs zal moeten betaald worden om te komen spelen in de speeltuin, terwijl dit nu nog gratis is,” legt fractieleider Kobe Snyers uit.

Open ruimte

Verder had de partij graag gehad dat er meer zou worden ingezet op het opsporen van mensen in armoede en de aanwezigheid van wijkagenten in de straat. “Beringen staat ook op zeven in het lijstje van gemeenten waar de open ruimte het snelst verdwijnt,” gaat Kobe Snyers verder. “De Vlaamse regering geeft aan Beringen in de komende jaren 3,8 miljoen euro om de open ruimte te beschermen, maar we zien de besteding van dit geld in het meerjarenplan niet terug.” Ten slotte uit Groen kritiek op de belastinghervorming en de verhoging van de tarieven die verenigingen moeten betalen voor de huur van zalen.