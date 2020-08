Groen licht voor kermis van Paal: “Gezond verstand gebruiken” Birger Vandael

25 augustus 2020

10u55 0 Beringen Na overleg met de kermiscommissie werd beslist om groen licht te geven voor het plaatsvinden van de kermis van Paal van 5 tot en met 7 september. Deze kermis is met zijn 30-tal attracties de grootste kermis van Beringen en omstreken en vindt plaats op de oorspronkelijke locatie rondom het Kerkplein van Paal.

“Alle nodige maatregelen worden genomen om bezoekers te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19,” laat burgemeester Thomas Vints (CD&V) weten. “We maken een circulatieplan op en plaatsen onder andere nadarhekken om de drukte in goede banen te leiden. Daarnaast is het zowel voor de foorkramers als de bezoekers verplicht om een mondmasker te dragen en worden de attracties na ieder gebruik grondig ontsmet.”

Latere datum

Schepen van lokale economie en ondernemen Werner Janssen (N-VA) vult aan: “Onze stadsdiensten zetten alles in het werk om de kermis, in samenwerking met de foorkramers, op een veilige manier te laten verlopen. Daarom zal de kermis van Paal dit jaar uitzonderlijk later op het jaar plaatsvinden. De locatie blijft onveranderd.”

Coronaproof

Na het nodige overleg is het stadsbestuur ervan overtuigd dat ze samen met de foorkramers de kermis van Paal ‘coronaproof’ kunnen laten doorgaan. “Het blijft belangrijk dat alle aanwezigen steeds hun gezond verstand gebruiken, voorzichtigheid is in deze periode steeds aangewezen,” zegt burgemeester Vints. “De zondagsmarkt zal op 6 september eenmalig verhuizen naar de Beverlosesteenweg. Ook hier hechten we belang aan het respecteren van de geldende maatregelen,” aldus schepen Janssen.