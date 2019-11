Groen Beringen wil natuurbegraafplaatsen BVDH

17 november 2019

09u33 0

Maandagavond op de gemeenteraad van Beringen zal de lokale afdeling van Groen een voorstel indienen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de stad een natuurbegraafplaats in te richten. Hier kunnen mensen begraven worden in een biologisch afbreekbare urne of kunnen assen uitgestrooid worden. “In een wereld die steeds meer verstedelijkt en gehaast is, hebben meer en meer mensen de wens om begraven te worden in een omgeving die bosrijk en rustiek is”, motiveert Kobe Snyers (fractieleider Groen) het verzoek.