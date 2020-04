Groen Beringen steunt gebedsoproep van minaretten Birger Vandael

06 april 2020

11u14 3

Dit weekend was er in Beringen discussie omtrent de moskeeën die wilden starten met gebedsoproepen vanop de minaretten in strijd tegen het coronavirus. Het stadsbestuur gaf hiervoor geen toestemming. Groen Beringen laat weten de beslissing te betreuren. “Voor ons zijn alle Beringenaren gelijk en verdient iedereen in onze gemeente dezelfde mogelijkheden om hun solidariteit met anderen vorm te geven. Een geste was hier als teken van een vriendelijk gebaar op zijn plaats geweest”, benadrukt voorzitter Irfan Öztas. “De uitleg van het stadsbestuur is niet meer dan de mededeling dat er geen consensus was bereikt in het schepencollege. We hadden inhoudelijk iets meer duiding bij deze beslissing verwacht”, besluit gemeenteraadslid Meral Özcan.