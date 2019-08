Gratis muzikaal concert op speelplaats Lutgartsite BVDH

19 augustus 2019

16u40 0 Beringen Op zaterdag 7 september geeft Argenta Bart Plees een gratis muzikaal optreden op de speelplaats van de Lutgartsite.

“Omdat het leven uit geven en nemen bestaat, besloten we recent om iets terug te geven aan de omgeving waar wij ons inkomen mogen halen”, vertelt Bart. Wim Borgers zal deze zaterdag met zijn band Boulevard Vinyl het optreden verzorgen. Eerder organiseerde de bank al een gelijkaardige avond met Raf Van Brussel en zijn band Brussels by night. Bart Plees en zijn vrouw Claudia Bruno zijn niet enkel bekend van de bank, ze deden recent ook mee aan de VTM-reeks ‘Goed Verlof’. Alle info in verband met het evenement is terug te vinden op de Facebookpagina Argenta Bart Plees.