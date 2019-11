Goede doelen in de verf gezet op ‘Spectrum for life’ BVDH

22 november 2019

Op het Beringse Spectrumcollege werd er de afgelopen acht weken geld ingezameld voor zelfgekozen goede doelen. Dat gebeurde in het kader van de Warmste Week. Zo mogen vzw Rozerood, De kleine prins, vzw Creating Power, Kebene, Laat Laos Leren, Sint-Vincentius, Carousel, Pleegzorg Limburg en Natuurhulpcentrum allemaal rekenen op een gulle gift van om en bij 1.500 euro. Samen met de opbrengsten van de ontbijtweek en de deelnemende leerlingen aan Industrial Night Run werd er dus heel wat geld bijeen verzameld. Om het hele gebeuren extra in de verf te zetten werd deze vrijdag ‘Spectrum for life’ georganiseerd. Op dit slotevenement konden de leerlingen deelnemen aan allerlei workshops, naar muziek luisteren, zich uitleven op springkastelen, wat rustige activiteiten opzoeken zoals yoga, een spannende lasershoot meemaken,… en zich te goed doen aan allerlei snacks.