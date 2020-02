GO! basisschool ‘t Ateljeeke Koersel krijgt steunbedrag voor ‘Dansende geluksvogels’ BVDH

04 februari 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft GO! Basisschool ’t Ateljeeke uit Koersel een steunbedrag van 2.000 euro voor meer cultuur in de klas. Ze kunnen het geld gebruiken voor hun project ‘Dansende Geluksvogels’. “Niet elke leerling gaat met de ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas”, zegt Weyts. In totaal krijgen 185 Vlaamse scholen een dergelijke subsidie. “De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug. Via deze weg kunnen we het cultureel bewustzijn van in totaal meer dan 12.000 leerlingen stimuleren, zonder dat de ouders er extra geld voor moeten betalen”.