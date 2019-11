Gevoelige verkoop van Eeuwfeestgebouw afgevoerd: “Onvoldoende harmonie met de omgeving” Birger Vandael

21 november 2019

15u43 2 Beringen Het Eeuwfeestgebouw in Beringen zal niet verkocht worden aan de vzw Educatief en Cultureel Centrum Beringen (ECCB). Dat heeft het college van burgemeester en schepenen donderdag beslist tijdens een zitting. De verkoop van het gebouw aan de vzw lag extreem gevoelig in de buurt. Officieel spreekt de stad van “onvoldoende harmonie met de omgeving” en “te weinig maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving en Beringen in zijn geheel”.

Officieel is dat nooit bevestigd, maar de vzw ECCB wordt gelinkt aan de Süleymanci-beweging. Vanuit die hoek zouden er plannen zijn geweest om het Eeuwfeestgebouw te gebruiken om Koranlessen te geven. Dat zorgde ervoor dat er in de buurt veel bezorgdheden waren. Er werd zelfs een petitie gestart om de verkoop tegen te houden. Ook Vlaams Belang kantte zich formeel tegen de verkoop. “De mensen achter de Süleymanci-beweging handelen nogal radicaal en zijn erop gericht om internaten en Koranscholen te gebruiken als dekmantel voor het opleggen van hun ideeëngoed”, vertelde volksvertegenwoordiger Erik Gilissen begin oktober in onze krant. “De locatie is tout court niet geschikt voor een schoolgebouw”, voegde hij nog toe.

Aan twee voorwaarden niet voldaan

Begin april liet de stad weten dat het Eeuwfeestgebouw te koop werd aangeboden. Er werd een prijskaartje van 580.000 euro aan dit gebouw gehangen. Vroeger deed het dienst als hotel voor mijnwerkers, later werd het een lagere school en een ontmoetingscentrum. De gemeenteraad stelde drie voorwaarden voor verkoop op: bij de herbestemming van het gebouw moet er respect zijn voor het gebouw zelf, er moet voldoende harmonie met de buurt en de omgeving gecreëerd worden en tot slot moet de herbestemming een maatschappelijke meerwaarde vormen. “Uit analyse volgt dat de tweede en de derde voorwaarde niet haalbaar blijken te zijn. Daarom zijn we over gegaan op de niet-verkoop van het Eeuwfeestgebouw”, vertelt schepen van Wijkontwikkeling Jessie De Weyer (N-VA).

Er komt dus voorlopig geen school in het gebouw, maar de stad wil ECCB wel helpen met hun zoektocht. “De stad vindt de opzet van de vereniging, het ondersteunen van jongeren naar een positieve schoolcarrière, waardevol. Daarom zal de stad zich engageren om samen met vzw ECCB op zoek te gaan naar een locatie die beter aansluit bij de noden en werking van de vereniging”, legt schepen van Welzijn Hilal Yalçin (CD&V) uit.

Toekomst van Eeuwfeestgebouw?

“Daarnaast willen we ook snel werk maken van mogelijke alternatieven voor de herbestemming van het Eeuwfeestgebouw”, vult schepen Patrick Witters (CD&V) aan. Dit denkproces en de initiatieven voor de herbestemming van het gebouw dienen op korte termijn opgestart te worden zodat dit in een latere zitting aan het college van burgemeester en schepenen kan voorgelegd worden.



De beslissing die het stadsbestuur donderdag maakte, vormt meteen het finaal standpunt waarin het afgelegde traject en de criteria ter beoordeling van de kandidaturen door de gemeenteraad mee in acht werden genomen.