Gevangene (32) verstopt condooms met amfetamines in zijn lichaam Birger Vandael

08 juli 2020

10u05 0 Beringen Politie Limburg Regio Hoofdstad kon afgelopen vrijdag dankzij een samenwerking met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo een verdachte met 100 gram amfetamines onderscheppen. De 32-jarige man uit Beringen maakte voor de drugssmokkel gebruik van verschillende condooms, die hij in zijn lichaam had verstopt.

De Beringenaar keerde vrijdag terug naar de gevangenis na zijn penitentiair verlof. Op dat moment tipte de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo de collega's in Hasselt dat de man in het bezit zou zijn van een dealershoeveelheid verdovende middelen. De verdachte werd onderschept bij het betreden van de gevangenis. Na een controle bleek hij rond te lopen met 100 gram amfetamines. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en werd aangehouden.