Gepimpte speelmobiel brengt spelaanbod naar Beringse jeugd Birger Vandael

02 juli 2020

16u03 0 Beringen Deze zomer zal een heuse speelmobiel door Beringen rijden. Het idee komt van de dienst jeugd & sport - jeugdwelzijnswerk dat actief kinderen en tieners opzoekt op plaatsen waar ze samenkomen. Hier wil men een spelaanbod voorzien.

“We hebben ervoor gekozen om een voertuig helemaal te pimpen tot een coole speelmobiel", vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA). “De wagen verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid en werd via een workshop omgevormd. De paasvakantie hebben we helaas moeten overslaan, maar in juli en augustus zal de speelmobiel hopelijk een vertrouwd fenomeen worden in onze straten”.

De wagen zal deze zomer onder meer stoppen aan het sportterrein Alfred Habetslaan in Beringen-Mijn (tussen 6 en 8 juli), aan het grasveld bij de Klaverweide van Beverlo (van 13 tot 15 juli) en op het Gouden Jubileumplein in Beringen Mijn (van 20 tot 22 juli). De speelmobiel zal er telkens staan van 14.00 tot 16.30 uur.