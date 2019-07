Georgische dieven krijgen elk 18 maanden cel BVDH

18 juli 2019

Twee Georgische dieven die allebei 35 jaar oud zijn, werden door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. Op 20 februari dit jaar gingen ze in Mol lopen met 3.000 euro. Dezelfde dag nog sloegen ze ook in Beringen toe op twee verschillende adressen. Er verdwenen niet nader te bepalen goederen. Ze werden opgemerkt door buurtbewoners en gedroegen zich erg gehaast. De eerste beklaagde kon staande worden gehouden op de Koolmijnlaan in Beringen. Uiteindelijk werd de iPhone geanalyseerd en kon het onderzoek hun schuld bewijzen. Ze betalen elk ook 200 euro boete en ruim 1.600 euro proceskosten.