Gemeenteraadszitting via digitale weg, livestream voor inwoners Birger Vandael

17 april 2020

De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad van maandag 20 april zullen volledig via digitale weg verlopen. Er wordt zowel gewerkt met de gebruikelijke besluitvormingsmodule van e-besluit als met het nieuwe platform Microsoft Teams Het openbare deel van de vergadering wordt opgenomen (video, geluid, chats). De geluidsopname zal nadien online te beluisteren zijn. Om maximale openbaarheid van de zitting te waarborgen, zal de zitting ook live worden gestreamd, zodat ook inwoners en pers live kunnen meeluisteren via https://beringen.notubiz.be. Om vertrouwd te worden met het digitaal vergaderen via Microsoft Teams, werden alle raadsleden telefonisch begeleid om de vereiste apparatuur te installeren op hun tablets, werd een demo-filmpje ter beschikking gesteld en waren er twee oefensessies.