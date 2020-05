Gemeenteraadslid wil straatnaam vernoemen naar zorgverleners in coronacrisis Birger Vandael

25 mei 2020

16u29 0

Gemeenteraadslid Hilaire Poels (VOLUIT) heeft het opmerkelijke voorstel om één van de nieuwe straten in Beringen te vernoemen naar de zorgverleners die tijdens de coronacrisis als helden werden beschouwd. “Zij dwingen het respect af van iedere burger in de strijd tegen het virus, met ons leven als inzet. Dit moet onthouden worden. Dit wordt een verhaal dat in ons collectief geheugen zal worden opgenomen en dat onze nakomelingen zullen ontdekken en opzoeken. Een naam zoals “Zorgstraat” of een variante met een duidelijke link met de ‘zorgsector’ zou niet alleen een eerbetoon zijn voor hen, maar voor ons allemaal een nieuwe tijd kunnen inluiden om beter voor mekaar te zorgen.” Hoe het voorstel zal worden onthaald, zal maandagavond blijken.