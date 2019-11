Gemeenteraadslid Marieke Meelberghs (VOLUIT) wil ‘de feeënboom’ in Beringen BVDH

19 november 2019

Gemeenteraadslid Marieke Meelberghs (VOLUIT) hoopt dat de stad Beringen werk maakt van ‘de feeënboom’. Die bomen zijn een initiatief van vzw The Good Witches en komen er voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Zij kunnen hun wensen voor de feestdagen in de bomen achterlaten. Inwoners kunnen vervolgens een wens (geschenkje beperkt tot € 30) in vervulling laten gaan door een enveloppe uit een boom te nemen, het cadeautje te kopen en binnen te brengen bij het OCMW. “Als mama van twee lieve zoontjes, raakt het me diep dat er waarschijnlijk klasgenootjes van hen zijn die niet hun favoriete geschenkje zullen krijgen tijdens de komende feesten”, motiveert Meelberghs haar vraag. “Toen ik over het initiatief van ‘de feeënboom’ hoorde, leek het me een prachtige manier om hier als medeburger een (klein) verschil te kunnen maken. In Dilsen-Stokkem werden in oktober de eerste feeënbomen geplaatst, en het blijkt een groot succes.” Meelberghs zal haar idee op de gemeenteraad voorstellen.