Gemeenten geven tips voor oververhitting bij hittegolf BVDH

20 november 2019

De komende jaren zullen het aantal hittedagen tijdens de zomer alleen nog maar toenemen. Om voorbereid de nieuwe zomer tegemoet te gaan, willen Beringen en Ham hun inwoners goed informeren hoe oververhitting te vermijden bij nieuwbouw of weg te werken in bestaande woningen. Ze organiseren op maandag 2 december van 19.30 tot 21.30 uur de infosessie ‘Aandacht voor oververhitting’ in samenwerking met Dialoog vzw. De sessie vindt plaats in het administratief centrum van Beringen in de Mijnschoolstraat De spreker zal antwoorden geven op vragen als: Welke maatregelen zijn prioritair om oververhitting te vermijden? “Deze sessie is een must voor inwoners die deze zomer te kampen hadden met oververhitting in de woning én inwoners met nieuwbouwplannen,” laat schepen van woonbeleid Patrick Witters (CD&V) weten.