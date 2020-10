Geen Sinterklaasshow in Casino Beringen Birger Vandael

10 oktober 2020

11u55 0

Het stadsbestuur van Beringen slaat omwille van het coronavirus de traditionele Sinterklaasshow een jaartje over. “De gezondheid en de veiligheid van onze inwoners primeren uiteraard, daarom hebben we in samenspraak met de organiserende vrijwilligers beslist om dit jaar geen grote show op te zetten”, legt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA) uit. De moeilijke beslissing is ingegeven door de heropflakkering van het virus en de stijging van het aantal besmettingen in Beringen deze zomer. “Als we nu met ons allen onze verantwoordelijkheid nemen, zal dit op termijn ongetwijfeld lonen! Dat doen onze inwoners trouwens al zeer goed en ik ben ze dan ook dankbaar”, besluit de schepen.