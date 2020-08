Geen Scholenveldloop in Beringen Birger Vandael

08 augustus 2020

10u43 0

De sportdienst van Beringen heeft besloten nu al een streep te trekken door de Scholenveldloop. Normaal wordt deze eind september georganiseerd. “Vorig jaar liepen er 2.000 kinderen mee en waren er honderden toeschouwers naast het parcours. Dan is de organisatie nu niet verantwoord", vertelt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT). “Hoewel het evenement in open lucht plaatsvindt, komen verschillende bubbels en generaties samen en is afstand bewaren niet altijd makkelijk”, gaat Lemmens verder.” Kleinschalige veldlopen mogen scholen wel nog organiseren. “In klasverband en eventueel zonder publiek, maar daar beslissen de schoolbesturen zelf over,” besluit Tijs Lemmens.