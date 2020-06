Geen Paal op Stelten, Halfoogstfeesten of Mijnhappening, dus werkt Beringen alternatief zomerprogramma uit Birger Vandael

26 juni 2020

09u47 0 Beringen In de stad Beringen werd een alternatief zomerprogramma uitgewerkt om de mensen toch een kans te geven om in eigen streek te genieten. Geen Paal op Stelten, Halfoogstfeesten of Mijnhappening dus, maar wel tal van wandelingen, fietstochten en zomerse activiteiten die je perfect in je ‘bubbel’ kan uitvoeren.

Op de dienst Toerisme Beringen ligt een boekje klaar vol leuke wandelingen in alle deelgemeente. Zo zijn er interactieve wandelingen door de citéwijken en langs het Kolenspoor. Voor jonge gezinnen is de wandelzoektocht ‘Op speurtocht met Pierewiet de kanariepiet’ nog meer geschikt. Die gele kanarie neemt je op sleeptouw rond be-MINE. In hetzelfde genre is er ook de zomerse zoektocht 'Vind jij de schat van Vlieg' in de pop-upbib op de Lutgartsite. Ook rond de Vallei van de Zwarte Beek zijn er natuurlijk heel wat mooie wandelpaden.

Fietsers

Uiteraard worden ook de fietsers op hun wenken bediend. Toerisme Beringen tekende drie nieuwe fietsroutes uit. Het fietsroutenetwerk is de basis, maar er wordt al eens afgeweken om te stoppen bij een Beringse ondernemer voor een lekker streekproduct. Ook de Tafelroute bestaat nog steeds en mountainbikers kunnen aan het Mijnstadion op de vernieuwde zwarte lus ook hun hart ophalen.

Met een lessenreeks ‘start to skate’, groepslessen yoga, zumba en aquafitness, de verhuurdienst van een step en een drive-inmovie is er voor ieder wat wils. “Bovendien kan je uiteraard ook spelen, zwemmen en gewoon genieten aan de Paalse Plas en ’t Fonteintje. Er is een plan van aanpak opgemaakt om coronaproof ontspannen mogelijk te maken op beide locaties. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners zijn daarbij onze hoogste prioriteit”, besluit schepen van Recreatie Jessie De Weyer (N-VA).