Geen dichte ereplaats op WK voor zeemeerminnen, wel unieke ervaring BVDH

09 september 2019

10u03 0 Beringen Zeemeerminnen Evelien en Naomi van The Mermates zijn terug van het World Mermaid Championship in China. De dames konden geen plek in de top 16 bemachtigen, maar mogen zich wel Miss Coral noemen. Met deze titel ondersteunen ze acties voor een zuivere oceaan. Binnenkort zijn ze opnieuw te bewonderen op hun maandelijkse afspraak in TODI Beringen.

China ontving de deelnemers van het World Mermaid Championship als echte sterren. In een stoet van 72 auto’s werden ze aan de start naar het aquarium gebracht. Bij wijze van openingsact brachten Evelien Peeters en Naomi Vets het verhaal van de Indische waterlelies, het sprookje geschreven door koningin Fabiola.

Vervolgens waren er modeshows en kinderwedstrijden en op 31 augustus ging dan de echte wedstrijd van start. Als eerst moesten de kandidaten de techniek tonen van het zwemmen in een monovin. Hierbij moet je op je bui, zij of rug zwemmen in een vloeiende beweging. De moeilijkheid is om loodrecht met de bodem te blijven. “Ondanks de prestatiedruk was er veel vriendschap tussen alle kandidaten”, stellen de zussen. “Iedereen heeft elkaar geholpen met de voorbereidingen zoals elkaars haar vlechten, make up opdoen en reparaties van het kostuum.”

Spetterende finale

In de finale kreeg elke kandidaat drie minuten om zichzelf te bewijzen. “Eén zeemeermin maakte indruk door zichzelf vast te ketenen en op die manier dieren in gevangenschap aan te klagen. Een deelneemster uit Bali rouwde op emotionele wijze om de dood van een haai en de winnaar was een man uit Maleisië die allerlei trucjes uitvoerde.”

Afsluitend konden de twee Belgische dames nog schitterend in een onderwater fashion show. Naomi toonde haar zelfgemaakte kanten jurk en Evi promootte Tiny Dreams, een Belgisch merk voor dames kleiner dan 1.65 meter. “Volgend jaar gaan we graag opnieuw onze kans”, klinkt het overtuigd.