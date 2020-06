Geen bijkomende besmettingen bij De Hoeksteen, school zal gefaseerd heropstarten Birger Vandael

01 juni 2020

08u45 0 Beringen Vorige week zaterdag werd De Hoeksteen in Korspel preventief g esloten na een positieve COVID-19 test bij een personeelslid. Nadat er nog twee leerkrachten positief testten -beiden met milde symptomen – werd op vraag van de school en het stadsbestuur een algemene testing georganiseerd op vrijdag 29 mei. Daar zijn geen bijkomende besmettingen vastgesteld bij het leerkrachtenteam. Deze week zal de school gefaseerd heropstarten.

“In de week van 18 mei testte een personeelslid dat instond voor de noodopvang op maandag 18 mei positief. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en, tegen het advies van bevoegde instanties in, de school preventief gesloten”, vertelt directeur Marleen Moons. “Tijdens die sluitingsweek dook een tweede en derde besmetting op. De eerste en laatste besmetting kunnen we met elkaar in verband brengen, aangezien zij samen in de noodopvang werkten. Intussen kregen we ook melding van een kleutertje dat besmet werd en aanwezig was in de noodopvang op maandag 18 mei. De tweede besmetting lijkt een geïsoleerd geval, zo kunnen we concluderen uit de testing.”

Gefaseerd heropstarten

De school zal gefaseerd heropstarten. Dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni worden de verdere voorbereidingen gedaan alsook de nodige formele procedures doorlopen waaronder een nieuwe risicoanalyse. Ook bij de heropening staat veiligheid voorop. Op donderdag 4 juni zal de school dan opnieuw haar deuren openen voor het 2de leerjaar, gevolgd door het 1ste en 6de leerjaar op vrijdag 5 juni. Vanaf maandag 8 juni zullen er bijkomende klassen worden opengesteld. De noodopvang wordt georganiseerd voor de dagen dat er geen klasactiviteiten zijn.

“Alle leerkrachten en ouders zijn geïnformeerd over de resultaten van de testing en over de heropening. Vanaf de eerste besmetting is er uitvoerig contact geweest tussen de school en het schoolbestuur (stad Beringen) en met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)”, onderstreept schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT). “We hebben strikt de procedures gevolgd die ons vanuit de hogere overheden zijn opgelegd. Wanneer een leerling of personeelslid positief test, wordt meteen contact opgenomen met het CLB. Zij volgen vervolgens een dynamisch stappenplan. Het was een bewogen week met terecht veel ongerustheid bij alle betrokkenen.”

Lessen trekken

“Deze situatie heeft ons allen overvallen en vraagt een gedegen evaluatie waar we met alle bevoegde instanties lessen uit moeten trekken. We zullen samen met het CLB ook bekijken hoe we tijdens de heropstart en ook in de weken nadien kunnen zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming en voor de nodige nazorg.”

“Ik ben blij dat de Vlaamse overheid is tegemoetgekomen aan onze vraag om een algemene testing te organiseren”, weet burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Wanneer besmettingen met elkaar in verband gebracht kunnen worden, zorgt dat begrijpelijkerwijs voor ongerustheid. Als stadsbestuur en schoolbestuur zijn we blij dat we kort op de bal hebben gespeeld. We hopen dat de rust kan weerkeren en dat alle leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel van SBS De Hoeksteen het schooljaar op een fijne manier kunnen afsluiten.”