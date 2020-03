Gaan vissen of op familiebezoek: 15 pv’s voor corona-inbreuken Birger Vandael

22 maart 2020

12u53 0 Beringen De lokale politie Beringen - Ham - Tessenderlo deed zaterdagavond intensieve controles op het naleven van de corona-richtlijnen. “Over het algemeen lijken de mensen die ook wel goed toe te passen. Toch zijn er nog altijd mensen die de ernst van de situatie niet lijken in te zien of blijken ze nog altijd niet volledig op de hoogte te zijn”, analyseren korpschef Geert Wouters en commissaris Eric Raymaekers.

In totaal werden er 15 processen-verbaal opgesteld. Bij verschillende hiervan werd de boete onmiddellijk geïnd via een betaalterminal. Anderen zullen de rekening later gepresenteerd krijgen. Zo bleken er bij een kapper in Beringen 4 klanten in de zaak te zitten, terwijl deze van buitenaf gesloten leek te zijn.

Familiebezoek

Op de Koerselsesteenweg in Beringen werden 3 gezinnen beboet, die met een 10-tal mensen samen op één adres op familiebezoek waren. Zij zagen het probleem hiervan niet echt in. Op het Jaagpad in Ham waren een 8-tal vissers speciaal vanuit Antwerpen gekomen om daar op het Albertkanaal in gezelschap te vissen.

“Sommige jongeren menen dat zij nog steeds op straat met meerderen kunnen samen komen om te ‘chillen’ en beweren niets af te weten van een samenscholingsverbod”, klinkt het verder nog.

Ongeval met dronken bestuurder

De voorbije nacht omstreeks 00.30 uur reed een voertuig in de Kanaalstraat in Beringen tegen een boom. Een inzittende passagier geraakte hierbij gekneld in het voertuig. De bestuurder uit Antwerpen had geen essentiële reden om in Beringen aanwezig te zijn en bleek bovendien dronken te zijn. De man maakte zich zo druk over het feit dat hij geverbaliseerd werd dat hij bestuurlijk aangehouden diende te worden.