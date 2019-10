Fotografen openen tentoonstelling rond ‘30 jaar Mijnsluiting’ BVDH

03 oktober 2019

13u54 0

In Ophaalgebouw 4 aan be-MINE kan u dit weekend de tentoonstelling ’30 jaar Mijnsluiting’ van fotografen Hans Put, Bart Liesenborgs en Anastasia Tofoni bezoeken.

Elk vinden ze ergens anders hun inspiratie. Liesenborgs vindt die in de natuur en urbexfotografie en pakt uit met prachtige paarse heidelandschappen. Tofoni ging op grote hoogte op zoek naar de ziel van be-MINE en Put liet zich inspireren door de cité en het oude mijnterrein. Zijn boek ‘30 jaar mijnsluiting Beringen’ is op de expo verkrijgbaar. Ook volgend weekend is de expo geopend, dat telkens van 14 tot 17 uur.