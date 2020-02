Flitsende Fluofuif ten voordele van vzw Music For Kids BVDH

21 februari 2020

10u06 0

Op dinsdag 25 februari vindt de jaarlijkse Flitsende Fluofuif voor tieners plaats in jeugdhuis Club 9. Vanaf 19 uur zijn jongeren geboren vanaf 2009 welkom in hun leukste fluokledij en met fluoaccessoires. “Om er een echte beleving van te maken, voorzien we net als vorig jaar randactiviteiten. Zo kan je coole kapsels creëren bij elkaar, je wagen aan blacklight painting of een spelletje spelen in de gamezone. En er zijn uiteraard lekkere mocktails!” weet schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA). Inschrijven kan nog steeds via beringen.be/jeugd en kost 10 euro. De opbrengst gaat dit jaar naar vzw Music For Kids, een vzw die geld inzamelt voor een zeldzame immuunsysteemstoornis bij kinderen.