Filmpje kijken vanuit de jacuzzi: Beringenaar wou het met vrienden doen, maar zet deur per ongeluk voor de halve stad open Emily Nees

25 juli 2020

14u08 0 Beringen Het moest een onderonsje met vrienden worden: verdeeld over enkele jacuzzi’s naar een film kijken. Maar Beringenaar Glen Wouters (24) maakte er per ongeluk een openbaar evenement op Facebook van, en telde intussen al 10.000 geïnteresseerden. “En toen dacht ik: waarom niet?” Als hij de plannen tijdig rond krijgt, komt de jacuzzicinema er in oktober.

“Onlangs zat ik samen met enkele vrienden in de jacuzzi”, begint Glen. “We hadden een projectiescherm opgehangen en genoten van een film. Toen bedacht ik me dat dit eigenlijk een leuke vorm van ontspanning is in coronatijden, en dat het best leuk kon zijn om enkele jacuzzi’s samen te plaatsen voor een filmavondje met meerdere ‘bubbels’.”

En dus besloot Glen om een event aan te maken op Facebook, dat hij deelde in de online groep van zijn vrienden. Al moet daar toch een foutje in geslopen zijn. “Ik heb er blijkbaar een openbaar evenement van gemaakt”, blaast Glen. “Toen ik die avond thuiskwam van het werk, had de ene na de andere geïnteresseerde zich gemeld. Intussen staat de teller op 500 bevestigde deelnemers en 10.000 geïnteresseerden. Ik moet toegeven dat ik even in shock was. Maar al snel heb ik besloten om ervoor te gaan. Ik heb wat ervaring met events organiseren en het lijkt me wel haalbaar.”

Coronamaatregelen

Glen wil nu een sliert jacuzzi’s samenbrengen voor een groot scherm. Hoeveel? Alvast meer dan de vijf die hij voor ogen had toen het allemaal nog een privé-event zou worden. “Uiteraard moet ik rekening houden met de geldende coronamaatregelen”, knikt Glen. “Elke jacuzzi zal plaats bieden aan zes personen (al zal het aantal deelnemers afhangen van de grootte die onze bubbels dan mogen hebben, red.). Je bestelt een ticket per bubbel en krijgt je snacks en drankjes aan je jacuzzi geleverd. Zo vermijden we dat mensen moeten rondlopen.”

De filmkeuze ligt nog niet vast en ook de dj of muzikant die achteraf nog een korte set zal spelen, moet nog aangezocht worden. “Voor de locatie heb ik wel al contact gehad met de toeristische dienst van de stad Beringen. Met hen bekijk ik of we niet bijvoorbeeld in be-MINE terecht zouden kunnen. Voorts ben ik bij een Nederlands bedrijf gaan aankloppen om zo’n 25 jacuzzi’s te huren. Er moeten dus nog wat knopen doorgehakt worden, maar de openluchtcinema komt er!”

De ticketverkoop, met een prijs van 20 tot 40 euro per persoon, zal vermoedelijk in september starten. Wie het event graag volgt, kan hier terecht.