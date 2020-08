Fietssuggestiestroken in Rijsselstraat en Schrikheidestraat Birger Vandael

21 augustus 2020

11u23 0 Beringen Tussen 24 augustus en 4 september start de aannemer met de aanleg van okergele fietssuggestiestroken in de Rijsselstraat en de Schrikheidestraat. Om de hinder voor de buurtbewoners te beperken werkt de aannemer telkens in fases van 300 meter.

“Deze legislatuur willen we via een aantal projecten de fietsveiligheid in Beringen verhogen. Een onderdeel hiervan is het aanleggen van fietssuggestiestroken”, vertelt schepen van Verkeer en Mobiliteit Jean Vanhees (CD&V). “Hiermee willen we een alternatief bieden in straten waar er geen mogelijkheid is om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Vaak komt dit doordat er niet voldoende plaats is tussen de rijweg en de opritten in de straat.”

Hinder beperkt

De werken worden uitgevoerd in fases zodat de hinder voor de buurtbewoners zo veel mogelijk beperkt blijft. Per 300 meter zal de aannemer de zone afspannen waar aan gewerkt wordt. Wanneer deze zone klaar is, schuiven ze op naar de volgende 300 meter. Zo dienen buurtbewoners enkel in de gaten te houden wanneer de aannemer hun oprit nadert. Indien je dan met de wagen weg moet, verplaats je deze best voor de werken van start gaan.

Maximale bereikbaarheid

“Via deze werkwijze hopen we een maximale bereikbaarheid te garanderen. De bewoners van de Rijsselstraat en de Schrikheidestraat worden nog op de hoogte gesteld van de werken en de werkwijze via een brief in hun brievenbus,” zegt schepen Vanhees.