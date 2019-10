Fietsschool levert veertien nieuwe afgestudeerden BVDH

21 oktober 2019

12u59 0 Beringen Afgelopen week studeerden veertien dames af aan de Beringse fietsschool. De stad organiseert sinds 2016 jaarlijks twee lessenreeksen. Deelnemers leren er fietsen en krijgen info over de verkeersregels- en borden. Zo probeert de stad de mobiliteit van haar inwoners te vergroten op een duurzame en gezonde manier.

Mobiel zijn gaat niet alleen over zich verplaatsen van punt A naar B. Het is ook belangrijk om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast vergroot het de zelfstandigheid van de deelnemers. “Fietsen is niet voor iedereen een vanzelfsprekende vaardigheid", weet ook schepen van Welzijn Hilal Yalçin (CD&V). “Iedere lessenreeks brengen de deelnemers een bezoek aan het verkeerspark in Beverlo. Op het einde wordt de cursus afgesloten met een leuke fietstocht langs het Kolenspoor. De fietsschool is trouwens meer dan alleen ‘een school’, cursisten ontmoeten elkaar en maken nieuwe vrienden.”

Wie al kan fietsen, kan ook ‘fietsvriendin' worden. Die verkennen samen met een groep fietsers de stad en trainen de fietsvaardigheden. Heb je interesse om een fietsvriend(in) te zijn, neem dan contact op met de dienst Samenleven.