Fiets- en voetgangersbrug over Kolenspoor geopend Birger Vandael

07 september 2020

20u44 1 Beringen Maandag werd in Beringen de fiets- en voetgangersbrug over het Kolenspoor geopend. Na de nodige obstakels tijdens het bouwproject is iedereen tevreden over het resultaat. “Deze brug vormt de verbindingsschakel tussen twee fietssnelwegen. De fietssnelweg langs het kanaal en deze langs het spoor”, legt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V) uit.

Het project, dat gesteund wordt door de provincie, lag een tijdje stil door corona. Maandag kon de kolenspoorbrug dan toch worden ingefietst. De brug moet een grote troef worden voor het fiets- en wandeltoerisme in Beringen. “Het is de kers op de taart van onze kolenspoorroute. Fietsers en wandelaars kunnen nu nog meer naar hartenlust mooie fiets- en wandeltochten maken in Beringen”, oppert schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA).

Eyecatcher

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) is eveneens tevreden met de opening. “De kolenspoorbrug is een echte eyecatcher geworden voor Beringen. De keuze van materialen en het esthetische karakter vormen zeker een meerwaarde. Dank aan de ontwerpers om dit sluitstuk van het kolenspoor op deze manier nieuw leven in te blazen. Het eindresultaat is meer dan de moeite waard.”

Toerisme Beringen heeft verschillende fiets- en wandelroutes ter beschikking die over deze nieuwe brug lopen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om fietsen en e-steps te ontlenen. Meer informatie vind je op de website van toerisme Beringen: http://www.toerismeberingen.be/.