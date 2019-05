Festivaltickets te winnen in Beringse bib BVDH

30 mei 2019

Naar goede gewoonte kan je in de bib van Beringen weer meedingen naar gratis tickets voor één van de vele zomerfestivals op Vlaamse bodem. “De wedstrijd loopt nog tot 22 juni,” zegt schepen Jessie De Weyer (N-VA). “Haal dus vlug je wedstrijdkaart in de bib, vul je gegevens in, en stop ze ten laatste op 22 juni in de wedstrijdbox op de muziekafdeling. Kom je als winnaar uit de bus? Dan word je persoonlijk verwittigd en uitgenodigd voor de prijsuitreiking op vrijdag 28 juni om 19 uur in de bibliotheek.” laat schepen De Weyer nog weten.