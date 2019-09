Expo vertelt geschiedenis van de middenstand in Beringen-Mijn BVDH

06 september 2019

11u59 0 Beringen Komende week kan je in het Casino van Beringen de expo ‘Commerce op de cité’ bezoeken. Erfgoedvereniging Citévolk Spreekt werkte dit keer rond de geschiedenis van de middenstand van Beringen-Mijn.

In de jaren ’50 en ’60 kende de cité een bloeiende handelskern maar ook in de jaren ’70 en ’80 was de Koolmijnlaan en de Stationsstraat nog een begrip waar de commerce welig tierde. Na de sluiting van de mijnen veranderde ook de handel op de cité. Veel Turkse ondernemers namen de plaats in van Vlaamse handelaars. Vandaag is de cité een boeiende mix van ondernemerschap.

Oude foto’s en attributen

De expo toont ruim 400 oude foto’s van de boeiende en bloeiende commerce op de cité van Beringen-Mijn. Bovendien zullen ook allerlei attributen uit de tijd van toen te zien zijn. Nostalgie troef met oude blikken dozen, namaakartikels van kruideniers, emailplaten en kappersattributen. Mensen die zelf nog oud beeldmateriaal hebben, mogen dit meenemen zodat het kan worden ingescand. Schrijver en fotograaf Hans Put zal zijn boek ’30 jaar Mijnsluiting Beringen’ ook aanbieden op de expo en het werk ‘Diep: De Mijnologen’ van Johan Veldeman blijft eveneens te koop.

De gratis tentoonstelling is open van 7 tot en met 15 september, elke dag van 14 tot 18 uur.