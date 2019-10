Everzwijn valt hond aan in Beringen: kaak verbrijzeld en operatie met schroeven MMM

21u49 1 Beringen De everzwijnenplaag in Limburg heeft vrijdagnamiddag tot zware gevolgen geleid in Beringen. Een hond werd er rond 16 uur aangevallen aan de Motstraat. De viervoeter hield er zware verwondingen aan over, maar overleefde de aanval.

Het was rond 16 uur dat er een confrontatie ontstond tussen een hond een everzwijn in Beringen, niet ver van het bos aan de treinsporen. De everzwijn zette zijn slagtanden in het diertje met ernstige gevolgen: een verbrijzelde kaak en veel bloedverlies.

De baasjes brachten de hond met spoed naar de dierenarts die meteen overging tot opereren. “De hond was er heel erg aan toe", klinkt het bij de dierenkliniek De Aak. “We hebben dan ook heel wat uren moeten werken om hem er weer bovenop te krijgen. De helft van zijn bovenkaak hebben we helaas moeten verwijderen en schroeven moeten plaatsen in zijn onderkaak om ze terug op zijn plaats te kunnen houden.”

Vordering

“Het gebied vermijden of de honden aan de leiband houden wordt sterk aanbevolen.” Het hondje zit intussen weer bij zijn baasjes en stelt het goed. “Hij heeft al redelijk goed kunnen eten dus we maken vorderingen, maar het beestje is enorm geschrokken.”