Eventcenter Het XPand gooit roer om en opent deuren als zomerbar Redactie

25 juli 2020

13u07 0 Beringen In tijden van corona moet het geweer soms van schouder veranderd worden. Met dat idee in het achterhoofd werd het Beringse eventcenter Het XPand omgevormd tot een zomerbar. Eentje met bubbels, uiteraard.

In normalere tijden ontvangt Het XPand in de Tervantstraat voornamelijk bedrijven voor feestjes of congressen. Maar nu die activiteiten op een lager tot onbestaand pitje staan en velen van ons toch nog altijd kiezen voor een staycation, besloot uitbaatster Amanda Latinne om een pop-upzomerbar in te richten.

De zomerbar van Het XPand telt nu zestien zithoeken op het grote buitenplein van het gebouw, onderling gescheiden door hoge wanden. Bezoekers kunnen er genieten van tapas en frisse cocktails. “Afstand is momenteel primordiaal”, zegt Latinne. “En die afstand bieden we ook met onze ‘bubbels’, zowel buiten als binnen. En met de vele planten, comfortabele kussens en gezellige lichtjes bieden we meteen een extra vakantiegevoel.

De zomerbar van Het XPand is elke week open van woensdag tot en met zondag, van 15 uur tot 23 uur. Meer informatie vind je hier.